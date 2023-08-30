В Геленджике огнём оказались объяты уже 30 гектаров леса

В Геленджике площадь лесного пожара возросла до 30 гектаров. Об этом рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели тушат 30 гектаров леса, горящего в Геленджике. Видео © t.me / МЧС России

"По последним данным, площадь пожара составляет 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности", — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас на месте задействованы 400 специалистов и 70 единиц техники, а также два вертолёта Ми-8. По данным ГУ МЧС, огонь движется в сторону вершины горы, тогда как населённым пунктам и объектам инфраструктуры пока ничего не угрожает.