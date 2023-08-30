В Геленджике огнём оказались объяты уже 30 гектаров леса
Минприроды: Площадь лесных пожаров в Геленджике возросла до 30 гектаров
В Геленджике площадь лесного пожара возросла до 30 гектаров. Об этом рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели тушат 30 гектаров леса, горящего в Геленджике. Видео © t.me / МЧС России
"По последним данным, площадь пожара составляет 30 га. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности", — указано в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас на месте задействованы 400 специалистов и 70 единиц техники, а также два вертолёта Ми-8. По данным ГУ МЧС, огонь движется в сторону вершины горы, тогда как населённым пунктам и объектам инфраструктуры пока ничего не угрожает.
На место прибыла аэромобильная группировка. К счастью, сил и средств достаточно, чтобы держать под контролем обстановку, заверили в ведомстве.
Лайф напоминает, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня привлечены 47 человек личного состава и 13 единиц техники, включая вертолёт. Позднее был задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Вчера в Геленджике рядом с "Сафари-парком" вспыхнул новый пожар, площадь которого составила пять гектаров.
t.me / МЧС России