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29 августа, 21:11

Угрозы населённым пунктам от лесного пожара в Геленджике нет

МЧС: Угрозы населённым пунктам от лесного пожара в Геленджике нет

Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры в Геленджике нет, обстановка в районе пожара контролируема, сообщили представители управления МЧС по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Тушение пожара в Геленджике. Видео © t.me/ МЧС Краснодарского края

По данным ведомства, дополнительно для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края. Также специалисты уточнили, что на месте происшествия сил и средств достаточно.

"Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту", — говорится в сообщении.

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям

В Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям

Ранее Лайф писал, что в Геленджике неподалёку от "Сафари-парка" разгорелся новый пожар. По данным краевого управления МЧС, площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Обложка ©

t.me / МЧС Краснодарского края

Андрей Соловьёв
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