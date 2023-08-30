Угрозы населённым пунктам от лесного пожара в Геленджике нет
МЧС: Угрозы населённым пунктам от лесного пожара в Геленджике нет
Угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры в Геленджике нет, обстановка в районе пожара контролируема, сообщили представители управления МЧС по Краснодарскому краю в телеграм-канале.
Тушение пожара в Геленджике. Видео © t.me/ МЧС Краснодарского края
По данным ведомства, дополнительно для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края. Также специалисты уточнили, что на месте происшествия сил и средств достаточно.
"Огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населённым пунктам и объектам инфраструктуры нет. Работы по тушению пожара не останавливаются ни на минуту", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Геленджике неподалёку от "Сафари-парка" разгорелся новый пожар. По данным краевого управления МЧС, площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.
t.me / МЧС Краснодарского края