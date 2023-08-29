Бушует с новой силой: В горах Геленджика вблизи "Сафари-парка" разгорелся мощный пожар
Площадь пожара в Геленджике выросла до 5 га, власти просят помощи добровольцев
В Геленджике неподалёку от "Сафари-парка" разгорелся новый пожар. По данным управления МЧС Краснодарского края, площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.
Площадь пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров, власти просят помощи добровольцев. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия. На них видно, как яркое пламя разгорается в горах у канатной дороги неподалёку от местного "Сафари-парка". Ситуация осложнена тем, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Власти просят помощи добровольцев.
"Уважаемые жители Геленджика! Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, эта информация для вас. <…> Необходима помощь только экипированных людей, желательно имеющих опыт тушения пожара!" — сказано в сообщении мэрии.
Лайф напоминает, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня привлечены 47 человек личного состава и 13 единиц техники, включая вертолёт. Позднее был задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели на территории своего домовладения, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив.
LIFE