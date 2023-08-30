Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике
Авиалесоохрана: Причина пожара в Геленджике — нарушение правил безопасности
Борьба с пожаром в Геленджике. Фото © LIFE
Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.
"В районе города Геленджика идёт тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — отметили в ведомстве.
В тушении задействовано 435 человек, 70 единиц техники, четыре воздушных судна с водосливными устройствами (два вертолёта Ми-8 и два самолёта Бе-200). В Авиалесоохране добавили, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, а также распространение огня в горной местности — пожар продвигается вверх по склону крутизной свыше 40 градусов. Угрозы населённому пункту и объектам экономики нет.
В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в беседе с РИА "Новости" отметили, что причиной пожара мог стать человеческий фактор.
Ранее Лайф писал, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня было привлечено 47 человек личного состава и 13 единиц техники, включая вертолёт. Позднее был задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Затем стало известно, что в Геленджике потушили все возгорания. Однако накануне вечером рядом с "Сафари-парком" вспыхнул новый пожар.