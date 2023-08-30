Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

В тушении задействовано 435 человек, 70 единиц техники, четыре воздушных судна с водосливными устройствами (два вертолёта Ми-8 и два самолёта Бе-200). В Авиалесоохране добавили, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, а также распространение огня в горной местности — пожар продвигается вверх по склону крутизной свыше 40 градусов. Угрозы населённому пункту и объектам экономики нет.