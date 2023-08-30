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30 августа, 11:02

Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

Авиалесоохрана: Причина пожара в Геленджике — нарушение правил безопасности

<p>Борьба с пожаром в Геленджике. Фото © LIFE</p>

Борьба с пожаром в Геленджике. Фото © LIFE

Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Авиалесоохраны.

"В районе города Геленджика идёт тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — отметили в ведомстве.

В тушении задействовано 435 человек, 70 единиц техники, четыре воздушных судна с водосливными устройствами (два вертолёта Ми-8 и два самолёта Бе-200). В Авиалесоохране добавили, что ситуацию осложняет жаркая и сухая погода, а также распространение огня в горной местности — пожар продвигается вверх по склону крутизной свыше 40 градусов. Угрозы населённому пункту и объектам экономики нет.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в беседе с РИА "Новости" отметили, что причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 118 гектаров

Ранее Лайф писал, что в Геленджике лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. В общей сложности к ликвидации огня было привлечено 47 человек личного состава и 13 единиц техники, включая вертолёт. Позднее был задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Затем стало известно, что в Геленджике потушили все возгорания. Однако накануне вечером рядом с "Сафари-парком" вспыхнул новый пожар.

Никита Осипов
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