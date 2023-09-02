В Марий Эл попытка покурить в домике кончилась для трёх рыбаков смертельным исходом

Три человека погибли при пожаре в районе деревни Еникеево Горномарийского района Республики Марий Эл, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону. Огонь возник, когда шесть рыбаков отдыхали в домике на островке у реки Ветлуги и один из них решил покурить в помещении.

"Находясь внутри рыбацкого домика, они употребляли спиртное. Один прикурил, от зажигалки загорелась занавеска. Трое рыбаков успели выбраться из домика, остальные погибли", — говорится в опубликованном сообщении.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Как добавили в ГУ МЧС по республике, в тушении пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники.