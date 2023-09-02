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2 сентября, 09:40

В Марий Эл попытка покурить в домике кончилась для трёх рыбаков смертельным исходом

Три человека погибли при пожаре в рыбацком домике в Марий Эл

<p>То, что осталось от сгоревшего рыбацкого домика в Марий Эл. Обложка © <a href="https://t.me/su_skr12/1085" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / СУ СК России по Республике Марий Эл</p>

То, что осталось от сгоревшего рыбацкого домика в Марий Эл. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Марий Эл

Три человека погибли при пожаре в районе деревни Еникеево Горномарийского района Республики Марий Эл, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону. Огонь возник, когда шесть рыбаков отдыхали в домике на островке у реки Ветлуги и один из них решил покурить в помещении.

"Находясь внутри рыбацкого домика, они употребляли спиртное. Один прикурил, от зажигалки загорелась занавеска. Трое рыбаков успели выбраться из домика, остальные погибли", говорится в опубликованном сообщении.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Как добавили в ГУ МЧС по республике, в тушении пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники.

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Лайф писал о крупном пожаре в двухэтажном магазине на рынке "Лира" в Пятигорске Ставропольского края. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Один человек пострадал — пожарный, которому стало плохо.

Матвей Константинов
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