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3 сентября, 11:02

В МЧС уточнили место крупного пожара в Петербурге

ГУ МЧС: Пожар в автосервисе в Петербурге локализован на площади 800 квадратов

Пожар на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло не на нефтебазе, а в здании автосервиса.

Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России

"К ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС 19 единиц техники и 74 человека личного состава", — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших пока нет.

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Как уже сообщал Лайф, днём 3 сентября на северо-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 800 квадратов. При этом некоторые телеграм-каналы утверждали, что пожар якобы произошёл на нефтебазе "Ручьи".

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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