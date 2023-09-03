В МЧС уточнили место крупного пожара в Петербурге

Пожар на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло не на нефтебазе, а в здании автосервиса.

Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России

"К ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС 19 единиц техники и 74 человека личного состава", — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших пока нет.