В МЧС уточнили место крупного пожара в Петербурге
ГУ МЧС: Пожар в автосервисе в Петербурге локализован на площади 800 квадратов
Пожар на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло не на нефтебазе, а в здании автосервиса.
Кадры с места тушения пожара в автосервисе на Пискарёвском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram / МЧС России
"К ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС 19 единиц техники и 74 человека личного состава", — говорится в сообщении.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, информации о пострадавших пока нет.
Как уже сообщал Лайф, днём 3 сентября на северо-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 800 квадратов. При этом некоторые телеграм-каналы утверждали, что пожар якобы произошёл на нефтебазе "Ручьи".
Telegram / МЧС России