Катер с молодожёнами загорелся на водохранилище в подмосковном Долгопрудном

В городе Долгопрудном Московской области загорелся катер с молодожёнами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Катер с молодожёнами загорелся в Долгопрудном. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

По данным телеграм-канала, неудачный свадебный круиз произошёл на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Загорелось судно, на котором плыли новобрачные. До прибытия спасателей они пытались потушить огонь своими силами. Прибывшие огнеборцы эвакуировали молодожёнов, в результате инцидента никто не пострадал.