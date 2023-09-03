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3 сентября, 14:27

Катер с молодожёнами загорелся на водохранилище в подмосковном Долгопрудном

В городе Долгопрудном Московской области загорелся катер с молодожёнами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Катер с молодожёнами загорелся в Долгопрудном. Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

По данным телеграм-канала, неудачный свадебный круиз произошёл на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Загорелось судно, на котором плыли новобрачные. До прибытия спасателей они пытались потушить огонь своими силами. Прибывшие огнеборцы эвакуировали молодожёнов, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее 3 сентября на северо-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 800 квадратов. К настоящему моменту огонь локализовали, на месте продолжают работать спасатели.

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VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Светлана Оперук
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