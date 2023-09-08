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8 сентября, 16:17

Жильцов эвакуировали в кислородных масках из-за пожара и потопа в подвале дома в Москве

В подвале жилого дома в Москве произошёл прорыв трубы, а затем начался пожар

В подвале жилого дома в Москве произошёл прорыв трубы, а затем начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT и публикует видео с места ЧП.

Пожар в московской пятиэтажке. Видео © t.me / SHOT

В пятиэтажке на Новинском бульваре жильцы почувствовали резкий запах гари, который шёл с нижнего этажа. Предположительно, прорвало трубу с горячей водой, после чего по неустановленным пока причинам возникло возгорание. Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов, их выводили в кислородных масках.

"В подвале пожар, но дым прямо до пятого этажа. Нас поэтому в масках вывели, просто начало вонять по всей квартире", — поделилась одна из жительниц.

Скорая помощь увезла для осмотра трёх человек, которые почувствовали себя плохо. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Появилось видео паники из-за пожара в метро Стамбула

Появилось видео паники из-за пожара в метро Стамбула

Ранее сообщалось, что 4 сентября в городе Видное Московской области загорелся склад лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила приблизительно 1200 квадратных метров, пожарным удалось его локализовать.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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