Жильцов эвакуировали в кислородных масках из-за пожара и потопа в подвале дома в Москве

В подвале жилого дома в Москве произошёл прорыв трубы, а затем начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом пишет SHOT и публикует видео с места ЧП.

Пожар в московской пятиэтажке. Видео © t.me / SHOT

В пятиэтажке на Новинском бульваре жильцы почувствовали резкий запах гари, который шёл с нижнего этажа. Предположительно, прорвало трубу с горячей водой, после чего по неустановленным пока причинам возникло возгорание. Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов, их выводили в кислородных масках.

"В подвале пожар, но дым прямо до пятого этажа. Нас поэтому в масках вывели, просто начало вонять по всей квартире", — поделилась одна из жительниц.

Скорая помощь увезла для осмотра трёх человек, которые почувствовали себя плохо. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.