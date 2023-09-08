Появилось видео паники из-за пожара в метро Стамбула

А на днях на Стамбул обрушился мощнейший ливень. Больше всего пострадал район Башакшехир, где уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили пустились в свободное плавание. Кроме того, пострадало и метро, некоторые станции которого затопило. На данный момент известно о двоих погибших. Россиян среди пострадавших от стихии нет.