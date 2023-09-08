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8 сентября, 15:25

Появилось видео паники из-за пожара в метро Стамбула

На станции метро Стамбула загорелся эскалатор

На станции метро "Везнеджилер" в Стамбуле возник пожар, пишет NTV. По предварительным данным, загорелся двигатель эскалатора.

В Стамбуле горит станция метро. Видео © X / Haberturk / Yekvücut

Окрестности тут же заволок едкий дым, из-за чего среди пассажиров воцарилась паника. На месте работают спасатели.

Мощное наводнение в Стамбуле, похоже, не испугало россиян

Мощное наводнение в Стамбуле, похоже, не испугало россиян

А на днях на Стамбул обрушился мощнейший ливень. Больше всего пострадал район Башакшехир, где уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили пустились в свободное плавание. Кроме того, пострадало и метро, некоторые станции которого затопило. На данный момент известно о двоих погибших. Россиян среди пострадавших от стихии нет.

Обложка ©

X / Haberturk

Матвей Константинов
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