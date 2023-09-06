Мощное наводнение в Стамбуле, похоже, не испугало россиян

Наводнение в Стамбуле, из-за которого к медикам обратились не менее 12 человек и как минимум двое погибли, не повлияло на отдых россиян. Об этом сообщил журналистам в среду, 6 сентября, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, стихия затронула преимущественно пригород и нетуристические локации, поэтому как таковых рекомендаций отказа от посещения Стамбула или экскурсий по историческим местам не поступало. Обращений от самих российских туристов, просьб о консультации или помощи из-за наводнения тоже не зафиксировано.

"По факту сообщений с турецкой стороны или со стороны российских перевозчиков мы не получали. Отдыху туристов пока ничего не мешает", — приводит позицию Мурадяна РИА "Новости".