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6 сентября, 11:32

Мощное наводнение в Стамбуле, похоже, не испугало россиян

АТОР: Ливни с наводнением в Стамбуле не мешают отдыху россиян

Наводнение в Стамбуле, из-за которого к медикам обратились не менее 12 человек и как минимум двое погибли, не повлияло на отдых россиян. Об этом сообщил журналистам в среду, 6 сентября, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, стихия затронула преимущественно пригород и нетуристические локации, поэтому как таковых рекомендаций отказа от посещения Стамбула или экскурсий по историческим местам не поступало. Обращений от самих российских туристов, просьб о консультации или помощи из-за наводнения тоже не зафиксировано.

"По факту сообщений с турецкой стороны или со стороны российских перевозчиков мы не получали. Отдыху туристов пока ничего не мешает", приводит позицию Мурадяна РИА "Новости".

Затопленные дома и плавающие авто: Сильный ливень вызвал наводнение в районах Стамбула

Затопленные дома и плавающие авто: Сильный ливень вызвал наводнение в районах Стамбула

Напомним, что мощнейший ливень обрушился на Стамбул минувшим вечером и продолжался всю ночь. Сильнее всего пострадал район Башакшехир: там на некоторых улицах так поднялся уровень воды, что припаркованные авто начало уносить потоками. Затопленными также оказались некоторые станции метро, несколько домов и местная больница. Пока известно о двух погибших, но число жертв, к сожалению, может и вырасти.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Emrah Oprukcu

Марина Калегина
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