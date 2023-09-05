Затопленные дома и плавающие авто: Сильный ливень вызвал наводнение в районах Стамбула

На крупнейший в Турции мегаполис Стамбул обрушился проливной дождь, который вызвал наводнение. Как предаёт телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир.

В результате мощного ливня затопило ряд районов Стамбула. Видео © t.me / "Первый турецкий" / Twitter / MeteorolojiBey / HaberReport

В районе Башакшехир уровень воды поднялся настолько, что её потоки стали уносить припаркованные автомобили. Они буквально плавают по улицам. Затопленными также оказались некоторые станции метро, несколько домов и местная больница.

Также телеканал рассказал, что на территории этого района группа местных жителей оказалась заблокирована в библиотеке. Спасатели эвакуировали их и доставили в здание районной администрации. Данных о пострадавших нет.