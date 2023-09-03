Сильнейшие ливни вызвали наводнение в Турции

В турецкий город Самсун пришли сильнейшие ливни, из-за непогоды обрушилась дорога. В Черноморском регионе затоплены дома и прекращено движение транспорта, отмечает СNN Türk.

В турецкий Самсун пришли сильнейшие ливни. Видео © Twitter / Volcaholic / DarkWeb Haber / Profesorfacia

"Многие дома и рабочие места были затоплены, некоторые бульвары превратились в большое озеро. Некоторые автомобили погрузились в воду, и граждане, находившиеся на улице, испытывали трудности. Жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено", — сообщил телеканал.

В соцсетях появились видео, на которых автобусы буквально плывут по воде. Однако местные жители не унывают — они передвигаются по городу на лодках, а особо смелые даже решили искупаться.