В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, грозы и града

"В период с 10–11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на реках не исключён резкий подъём уровня воды, причём местами он будет доходить до неблагоприятных отметок. Кроме того, как уточнили в региональном главке МЧС, в течение суток на участке Магри – Весёлое есть угроза формирования смерчей над морем. В связи с этим спасатели рекомендовали местным жителям оставаться по возможности в помещениях. Если же стихия настигла на улице, то следует держаться подальше от порванных электрических проводов, высоких строений, рекламных щитов, заборов и деревьев.