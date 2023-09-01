Режим ЧС введён в Южно-Сахалинске из-за проливных дождей и наводнений

Обильные осадки в Южно-Сахалинске привели к введению в городе режима чрезвычайной ситуации. О принятых мерах в телеграм-канале сообщила мэрия областного центра.

Для борьбы с последствиями природной стихии был создан оперативный штаб. Его возглавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"1 сентября на реках юга ожидаются резкие подъёмы выхода воды на пойму отдельных населённых пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", — предупредили в администрации, добавив, что к этому приведёт спрогнозированное усиление дождя.