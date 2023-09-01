Режим ЧС введён в Южно-Сахалинске из-за проливных дождей и наводнений
Последствия проливных дождей в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / Официальный Южный
Обильные осадки в Южно-Сахалинске привели к введению в городе режима чрезвычайной ситуации. О принятых мерах в телеграм-канале сообщила мэрия областного центра.
Для борьбы с последствиями природной стихии был создан оперативный штаб. Его возглавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
"1 сентября на реках юга ожидаются резкие подъёмы выхода воды на пойму отдельных населённых пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", — предупредили в администрации, добавив, что к этому приведёт спрогнозированное усиление дождя.
Схожая ситуация наблюдается сейчас и в Приморье. Там из-за разрушительных дождей на помощь к согражданам пришли военные, которые эвакуировали жителей затопленных населённых пунктов во Владивосток.