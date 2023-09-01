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31 августа, 23:14

Режим ЧС введён в Южно-Сахалинске из-за проливных дождей и наводнений

<p>Последствия проливных дождей в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ysakhalinsk/33212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный Южный</a></p>

Последствия проливных дождей в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / Официальный Южный

Обильные осадки в Южно-Сахалинске привели к введению в городе режима чрезвычайной ситуации. О принятых мерах в телеграм-канале сообщила мэрия областного центра.

Для борьбы с последствиями природной стихии был создан оперативный штаб. Его возглавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"1 сентября на реках юга ожидаются резкие подъёмы выхода воды на пойму отдельных населённых пунктов и затопление нижней части города Южно-Сахалинска", предупредили в администрации, добавив, что к этому приведёт спрогнозированное усиление дождя.

Школьные линейки в Южно-Сахалинске перенесены на 4 сентября из-за непогоды

Школьные линейки в Южно-Сахалинске перенесены на 4 сентября из-за непогоды

Схожая ситуация наблюдается сейчас и в Приморье. Там из-за разрушительных дождей на помощь к согражданам пришли военные, которые эвакуировали жителей затопленных населённых пунктов во Владивосток.

Илья Пушкарев
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