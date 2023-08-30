Приморский край снова накрыли сильные ливни, в результате серьёзно пострадал Хасанский район. Там разрушено несколько мостов, повреждены дороги. Отрезанными от транспортного сообщения остаются сёла Андреевка, Витязь, Рисовая Падь и ещё девять населённых пунктов. В селе Барабаш, где подтоплено 200 домов, идёт эвакуация.

"В Барабаше идёт эвакуация. Очень помогают местные волонтёры. Вместе со спасателями вывозят людей с затопленных улиц. Предприниматель Эдуард Холодок на своём погрузчике вывез несколько человек, а когда утопил тяжёлую свою технику, пересел на личную лодку и продолжил помогать людям", — написал в телеграм-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко, который тоже помог эвакуировать жителей на погрузчике.

Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села в Приморье. Видео © телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Основной удар стихии пришёлся на 3:00 ночи по местному времени. Вода в реках поднялась, превысив исторические уровни. Всего же за прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 200 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе.

Из-за паводков начало учебного года в крае решено перенести на несколько дней.

"С учётом того, что приближается ещё один тайфун 5 сентября и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы, в том числе восстановиться, и потом начать этот учебный год", — сказал Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия 24".