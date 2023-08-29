Синоптик рассказал, когда утихнет непогода в Приморье

Осадки в Приморском крае будут наблюдаться в течение двух дней и перемещаться с юго-запада на северо-восток. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"За эти дни может выпасть от 40 миллиметров, а местами и 130–150 миллиметров осадков, что сравнимо с месячной нормой. Учитывая, что до этого в самом Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков, то это, конечно, очень серьёзная добавка. Вполне возможны и прогнозируются местными синоптиками подъём уровня рек и новые подтопления", — отметил он в беседе с RТ.