Синоптик рассказал, когда утихнет непогода в Приморье
Синоптик Шувалов: Осадки в Приморье сохранятся в течение двух дней
Осадки в Приморском крае будут наблюдаться в течение двух дней и перемещаться с юго-запада на северо-восток. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"За эти дни может выпасть от 40 миллиметров, а местами и 130–150 миллиметров осадков, что сравнимо с месячной нормой. Учитывая, что до этого в самом Владивостоке уже выпало две месячные нормы осадков, то это, конечно, очень серьёзная добавка. Вполне возможны и прогнозируются местными синоптиками подъём уровня рек и новые подтопления", — отметил он в беседе с RТ.
Синоптик добавил, что 31 августа на большей части региона дождей будет меньше. Они, вероятно, продлятся на побережье. Ветер у моря и на мысах может достигать скорости 33–36 метров в секунду. Прогнозируется, что волны поднимутся до четырёх метров.
Лайф напоминает: в результате непогоды Приморский край сильно затопило. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, из-за чего десятки населённых пунктов были отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья, без электроэнергии оставались более 70 тысяч жителей города. 25 августа власти Приморья объявили о введении режима ЧС, при этом на днях число подтопленных домов выросло почти втрое — с 69 до 189.
ТАСС / Антон Иванов