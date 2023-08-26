В Приморье за сутки почти втрое выросло число подтопленных домов
Количество подтопленных из-за ливней домов в Приморье за сутки возросло до 189
В Приморском крае количество подтопленных после ливней домов увеличилось почти втрое за минувшие сутки — с 69 до 189. Об этом сообщил представитель регионального Министерства ГО и ЧС.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка в Приморском крае. Видео © t.me / МЧС России
"Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — приводит его слова РИА "Новости".
Уточняется, что жильё подтоплено в десяти районах региона, а переливы наблюдаются на 18 участках дорог. В посёлке Ливадия Находкинского городского округа без электричества остаются 2560 человек, в сёлах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа — 1216 человек. Ожидается, что специалисты устранят аварию в течение дня.
В свою очередь мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в городе фиксируется спад воды после паводка.
"Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления ещё есть. С помощью квадрокоптеров обследуем зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. По ним сегодня начинают работать административные комиссии", — отметил градоначальник в своём телеграм-канале.
При этом Шестаков добавил, что синоптики вновь прогнозируют ливень 29 августа.
Напомним, Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья. Без электроэнергии оставались более 70 тысяч жителей города. Накануне в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
t.me / ГУ МЧС по Приморскому краю