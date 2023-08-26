В Приморье за сутки почти втрое выросло число подтопленных домов

В Приморском крае количество подтопленных после ливней домов увеличилось почти втрое за минувшие сутки — с 69 до 189. Об этом сообщил представитель регионального Министерства ГО и ЧС.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия паводка в Приморском крае. Видео © t.me / МЧС России

"Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134", — приводит его слова РИА "Новости".

Уточняется, что жильё подтоплено в десяти районах региона, а переливы наблюдаются на 18 участках дорог. В посёлке Ливадия Находкинского городского округа без электричества остаются 2560 человек, в сёлах Валентин, Черноручье, Глазковка Лазовского муниципального округа — 1216 человек. Ожидается, что специалисты устранят аварию в течение дня.

В свою очередь мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что в городе фиксируется спад воды после паводка.

"Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления ещё есть. С помощью квадрокоптеров обследуем зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. По ним сегодня начинают работать административные комиссии", — отметил градоначальник в своём телеграм-канале.