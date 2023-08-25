Видеорегистратор снял, как мужчину с головой утянуло в водоворот под машиной в Приморье

На кадрах пешеход с чёрным зонтом с трудом переходит проезжую часть, вода поднимается ему до колен. Тут же по полосе медленно движутся машины. Внезапно мужчина оступается и с головой уходит в мутную воду. На видео он так и не появляется вновь, однако очевидцы уверяют, что пешехода удалось спасти, он не пострадал.