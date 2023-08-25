Видеорегистратор снял, как мужчину с головой утянуло в водоворот под машиной в Приморье
Мужчина чуть не погиб под машиной, переходя затопленную улицу во Владивостоке
Во Владивостоке мужчина пытался перейти затопленную улицу, не удержался, упал и оказался под машиной. Видео появилось в Сети.
Во Владивостоке мужчина чуть не погиб под машинами в непогоду. Видео © VK / На связи Владивосток
На кадрах пешеход с чёрным зонтом с трудом переходит проезжую часть, вода поднимается ему до колен. Тут же по полосе медленно движутся машины. Внезапно мужчина оступается и с головой уходит в мутную воду. На видео он так и не появляется вновь, однако очевидцы уверяют, что пешехода удалось спасти, он не пострадал.
Ранее Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. Всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья. Без электроэнергии остались более 70 тысяч жителей города. В Приморье введён режим ЧС.
ТАСС / Антон Иванов