В Приморье 11 населённых пунктов оказались отрезаны из-за новых мощных ливней
Приморский край вновь затопило из-за мощных ливней — за последние семь часов там выпала половина месячной нормы осадков. Как сообщает пресс-служба правительства региона, от транспортного сообщения уже отрезано 11 населённых пунктов.
В Приморском крае новый потоп из-за обильных ливней. Видео © Telegram / vmfareast / nnvtg / ussur_mikh_kray / vladivostok001
"Из-за сильных дождей, начавшихся в ночь на среду, 23 августа, на дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам", — говорится в сообщении.
Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Хорольском и Красноармейском округах — там невозможно подъехать к семи сёлам. Кроме того, частично оказались затоплены города Артём и Уссурийск. Во Владивостоке дождь также залил школы, дорогу к аэропорту, подземные переходы, первые этажи некоторых зданий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, на прошлой неделе в Приморье, пострадавшем от мощного тайфуна "Ханун", было объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна с названием "Лан". В крае начались сильные дожди. Президент России Владимир Путин призвал органы власти внимательно мониторить ситуацию.
Пресс-служба Правительства Приморского края