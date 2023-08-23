В Приморье 11 населённых пунктов оказались отрезаны из-за новых мощных ливней

Приморский край вновь затопило из-за мощных ливней — за последние семь часов там выпала половина месячной нормы осадков. Как сообщает пресс-служба правительства региона, от транспортного сообщения уже отрезано 11 населённых пунктов.

В Приморском крае новый потоп из-за обильных ливней. Видео © Telegram / vmfareast / nnvtg / ussur_mikh_kray / vladivostok001

"Из-за сильных дождей, начавшихся в ночь на среду, 23 августа, на дорогах Приморья снова образовались множественные переливы, размывы земполотна и разрушения подходов к мостам", — говорится в сообщении.