Седьмой в этом году тайфун принёс в Приморье сильные дожди

Седьмой в этом году тайфун — LAN — вечером в среду, 16 августа, начнёт оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае. Об этом сообщает Примгидромет.

В Приморье начались сильные дожди из-за седьмого в этом году тайфуна. Видео © Telegram / Примгидромет | погода Приморье | погода Владивосток

"Сегодня днём под влиянием фронтов в Приморье пройдут дожди, местами сильные (15–45 мм за 12 часов и менее), вечером в восточной части края местами очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). В ночь на 17 августа тайфун "Лан"... продолжит смещаться в северо-восточном направлении в сторону о. Сахалин. Интенсивность дождей в крае увеличится", — информирует ведомство.

В связи с этим в верхнем течении рек бассейна Уссури ожидается дополнительный подъём воды — на 0,2–1 метр. На реках восточного побережья вода на отдельных участках поднимется на 0,8–1,5 метра с выходов из берегов. Существует угроза подтопления прилегающих территорий.