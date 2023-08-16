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16 августа, 03:27

Седьмой в этом году тайфун принёс в Приморье сильные дожди

В Приморье начались сильные дожди из-за тайфуна LAN

Седьмой в этом году тайфун — LAN — вечером в среду, 16 августа, начнёт оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае. Об этом сообщает Примгидромет.

В Приморье начались сильные дожди из-за седьмого в этом году тайфуна. Видео © Telegram / Примгидромет | погода Приморье | погода Владивосток

"Сегодня днём под влиянием фронтов в Приморье пройдут дожди, местами сильные (15–45 мм за 12 часов и менее), вечером в восточной части края местами очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее). В ночь на 17 августа тайфун "Лан"... продолжит смещаться в северо-восточном направлении в сторону о. Сахалин. Интенсивность дождей в крае увеличится", — информирует ведомство.

В связи с этим в верхнем течении рек бассейна Уссури ожидается дополнительный подъём воды — на 0,2–1 метр. На реках восточного побережья вода на отдельных участках поднимется на 0,8–1,5 метра с выходов из берегов. Существует угроза подтопления прилегающих территорий.

В Приморье женщина утонула в луже

В Приморье женщина утонула в луже

А ранее МЧС отправило в Приморье опергруппу для ликвидации последствий предыдущего тайфуна — "Ханун". В общей сложности тогда пострадало 65 населённых пунктов.

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Кадр из видео Telegram / Примгидромет | погода Приморье | погода Владивосток

Лариса Сафронова
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