Регион

Уведомления отключены

16 августа, 14:31

Путин потребовал не расслабляться перед ударом нового тайфуна по Дальнему Востоку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что органам власти необходимо тщательно следить за ситуацией с тайфуном "Лан", который подходит к Дальнему Востоку.

На совещании с правительством глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал о результатах паводка на Дальнем Востоке из-за тайфуна "Ханун". Он добавил, что приближается ещё один тайфун, но с меньшей нагрузкой.

"Расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но всё равно надо внимательно мониторить ситуацию", — заявил глава государства.

Куренков добавил, что Приморскому краю нужна будет помощь в связи с паводками. Путин поручил ему совместно с губернатором этого региона как можно быстрее сформировать соответствующий запрос.

"Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь, пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится", — сказал Куренков.

К Приморью, где и так объявлен режим ЧС из-за масштабного наводнения, приближается новый тайфун

К Приморью, где и так объявлен режим ЧС из-за масштабного наводнения, приближается новый тайфун

Ранее Лайф писал о том, что вечером в среду, 16 августа, седьмой в этом году тайфун — "Лан" — начнёт оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров