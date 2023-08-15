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15 августа, 05:29

К Приморью, где и так объявлен режим ЧС из-за масштабного наводнения, приближается новый тайфун

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна LAN

В Приморье, пострадавшем на днях от мощного вихря "Ханун", объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени LAN. Самая сложная ситуация прогнозируется в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах. Возможное обострение полярного фронта при взаимодействии с тайфуном может вызвать обильные осадки, предупреждает Примгидромет.

"В связи с обострением фронтальных разделов утром и днём 16 августа местами в разных районах Приморского края ожидаются сильные дожди. На восточную половину края в период вечер 16-го, ночь и день 17 августа будет оказывать влияние тропический циклон LAN. Здесь ожидаются сильные, местами очень сильные дожди", — оповещают метеорологи.

Общее количество осадков за двое суток может составить до 150 миллиметров — это 120% месячной нормы.

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Напомним, что из-за тайфуна "Ханун", обрушившегося на Приморский край и затопившего Уссурийск, в регионе объявлен режим ЧС из-за серьёзного наводнения. Оно стало самым масштабным за последнее десятилетие, пострадало 35–40% территории Уссурийска. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.

Обложка ©

NASA / Unsplash

Марина Калегина
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