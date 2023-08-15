В Приморье из-за наводнения введён режим ЧС

В Приморском крае вводится режим ЧС на фоне масштабного наводнения. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

"ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться", — сообщил губернатор в телеграм-канале.

В Приморье вводят режим ЧС регионального масштаба. Видео © Telegram / Кожемяко / Официально