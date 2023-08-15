В Приморье из-за наводнения введён режим ЧС
Губернатор Кожемяко: В Приморье вводят режим ЧС регионального масштаба
В Приморском крае вводится режим ЧС на фоне масштабного наводнения. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
"ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться", — сообщил губернатор в телеграм-канале.
В Приморье вводят режим ЧС регионального масштаба. Видео © Telegram / Кожемяко / Официально
По словам Кожемяко, режим ЧС регионального масштаба поможет увеличить меры поддержки пострадавших от стихии, а при необходимости обратиться за федеральной поддержкой. Глава региона также поблагодарил за помощь МЧС РФ.
Всему виной стал тайфун "Ханун", обрушившийся на Приморский край и затопивший Уссурийск. Наводнение стало самым масштабным за последнее десятилетие, пострадало 35–40% территории города. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.
Telegram / Кожемяко / Официально