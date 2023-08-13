Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска в Приморье

Более тысячи жителей Уссурийска Приморского края были эвакуированы сотрудниками МЧС из-за подтопления, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подчёркивается, что вода поднялась в районах Междуречья, Семи Ветров, Солдатского озера, парка "Зелёный остров", автовокзала, а также на территории между Пушкинским и Комсомольским мостами.

Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко, в зону бедствия организован подвоз газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков. Кроме того, около магазинов установят мобильные медицинские пункты, а также точку раздачи газовых печей, хлеба и воды.

"Поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов. А также провести расчёты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась", — написал он в своём телеграм-канале.