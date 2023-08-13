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13 августа, 13:48

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска в Приморье

Более тысячи жителей Уссурийска Приморского края были эвакуированы сотрудниками МЧС из-за подтопления, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подчёркивается, что вода поднялась в районах Междуречья, Семи Ветров, Солдатского озера, парка "Зелёный остров", автовокзала, а также на территории между Пушкинским и Комсомольским мостами.

Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко, в зону бедствия организован подвоз газовых печек, баллонов, воды и сухих пайков. Кроме того, около магазинов установят мобильные медицинские пункты, а также точку раздачи газовых печей, хлеба и воды.

"Поручил руководителю местного отдела ГО и ЧС устранить следы разлившихся нефтепродуктов. А также провести расчёты технических характеристик дамбы в условиях данного паводка. На какие показатели она была рассчитана и с чем в итоге столкнулась", написал он в своём телеграм-канале.

Более тысячи человек эвакуировали из подтопленных районов Уссурийска в Приморье. Видео © Telegram / "Кожемяко | официально"

В Приморье женщина утонула в луже

В Приморье женщина утонула в луже

Напомним, на Приморский край обрушился тайфун "Ханун", затопивший Уссурийск. Наводнение стало самым масштабным за последнее десятилетие, пострадали 35–40% территории города. Кроме того, там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.

Матвей Константинов
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