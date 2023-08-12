Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет
Вид на подтопленный Уссурийск с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / ussurmedianews
Нынешнее наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет, сообщили в пресс-службе администрации приморского города.
"За последние 10 лет это однозначно самое сильное [наводнение], самое разрушительное. И по объёмам — сколько районов захватило: и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <…> Где-то 40%, может, 35% [территории городского округа] пострадало", — приводит ТАСС сообщение властей.
На данный момент точной информации о числе подтопленных домов и пострадавших жителей пока нет.
Напомним, что в последние дни на Приморье обрушились мощные ливни из-за тайфуна "Ханун". В ночь на 11 августа больше всего осадков выпало в Уссурийске и в западных районах региона. Накануне стало известно, что в результате обильных ливней двух детей затянуло в трубу потоком воды, они погибли, а женщина утонула в большой луже. Также в Уссурийске утром 12 августа прорвало дамбу, которая должна была защищать один из микрорайонов города от подтопления.