Нынешнее наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным за последние 10 лет, сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

"За последние 10 лет это однозначно самое сильное [наводнение], самое разрушительное. И по объёмам — сколько районов захватило: и деревни в нашем округе, и город, микрорайоны разные. <…> Где-то 40%, может, 35% [территории городского округа] пострадало", — приводит ТАСС сообщение властей.