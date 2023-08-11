В Приморье спасли собак из затопленного приюта
В приморском Новоникольске спасли бездомных собак из затопленного приюта
В селе Новоникольск Приморского края из затопленного после ливней приюта удалось спасти бездомных собак. Об этом заявили в пресс-службе Уссурийского городского округа.
В Приморье из-за паводка затопило приют с сотнями бездомных собак. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"
"У нас там работал седьмой ПСО (пожарно-спасательный отряд. — Прим. Лайфа). То есть они приезжали на место. И да, было такое: спасение животных из питомника. Всё-таки да, это уже закончилось. Никто там уже не тонет", — отметили местные власти в беседе с РИА "Новости".
Лайф напоминает: село Новоникольск под Уссурийском оказалось затоплено после ливней, которые обрушились на Приморский край из-за тайфуна "Ханун". В этом приюте находится более 700 собак. Из-за паводка затопило несколько вольеров.
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