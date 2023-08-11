В Приморье спасли собак из затопленного приюта

"У нас там работал седьмой ПСО (пожарно-спасательный отряд. — Прим. Лайфа). То есть они приезжали на место. И да, было такое: спасение животных из питомника. Всё-таки да, это уже закончилось. Никто там уже не тонет", — отметили местные власти в беседе с РИА "Новости".