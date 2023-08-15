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15 августа, 09:12

Приморью выделят 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

<p>Вид на подтопленный Уссурийск с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ussurmedianews/33102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ussurmedianews</a></p>

Вид на подтопленный Уссурийск с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / ussurmedianews

Приморскому краю, пострадавшему от мощного тайфуна и последовавшего за ним наводнения, выделят около 340 млн рублей на ликвидацию последствий природного ЧП. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Предоставим Приморскому краю средства на ликвидацию последствий наводнения в объёме 340 миллионов рублей", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в подтопленных районах Уссурийска. Видео © Telegram / "Кожемяко | официально"

Напомним, что из-за тайфуна "Ханун", обрушившегося на Приморский край, был объявлен режим ЧС из-за серьёзного наводнения. Оно стало самым масштабным за последнее десятилетие. Больше всего пострадал город Уссурийск — подтоплено 35–40% территории. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии. Сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени LAN. Самая сложная ситуация прогнозируется в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах.

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Александра Вишнякова
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