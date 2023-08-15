Приморью выделят 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения
Вид на подтопленный Уссурийск с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / ussurmedianews
Приморскому краю, пострадавшему от мощного тайфуна и последовавшего за ним наводнения, выделят около 340 млн рублей на ликвидацию последствий природного ЧП. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Предоставим Приморскому краю средства на ликвидацию последствий наводнения в объёме 340 миллионов рублей", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в подтопленных районах Уссурийска. Видео © Telegram / "Кожемяко | официально"
Напомним, что из-за тайфуна "Ханун", обрушившегося на Приморский край, был объявлен режим ЧС из-за серьёзного наводнения. Оно стало самым масштабным за последнее десятилетие. Больше всего пострадал город Уссурийск — подтоплено 35–40% территории. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии. Сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени LAN. Самая сложная ситуация прогнозируется в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах.