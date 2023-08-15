После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело о халатности
Место подтопления после прорыва дамбы в Уссурийске. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края
Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело о халатности и нарушениях безопасности при строительстве дамбы в Уссурийске, что привело к её прорыву и наводнению в целом микрорайоне. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © t.me / ussur_mikh_kray
"При производстве работ по строительству гидротехнического сооружения в микрорайоне "Семь ветров" в городе Уссурийске в установленный контрактом срок работы не завершены, на сегодняшний день выполнены 9 из 11 этапов", — уточняется в тексте.
В прокуратуре добавили, что подрядчик уже привлекался к ответственности за ошибки и отступления от проектной документации при строительстве. В совокупности всё это привело к тому, что дамба не смогла сдержать поток воды. На ближайших улицах оказались подтоплены пять многоэтажек, два образовательных учреждения и более 15 гаражей. Продолжается оценка ущерба и установление пострадавших.
Напомним, из-за тайфуна "Ханун" и последовавшего наводнения в Приморском крае был объявлен режим ЧС. Подтопление стало самым масштабным за последнее десятилетие. Больше всего пострадал Уссурийск — подтоплено 35–40% территории, эвакуировано более тысячи жителей. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии. По последним данным, в Приморье подтоплено 2945 жилых домов, 326 человек находятся в пунктах временного размещения.