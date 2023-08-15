После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело о халатности

Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело о халатности и нарушениях безопасности при строительстве дамбы в Уссурийске, что привело к её прорыву и наводнению в целом микрорайоне. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © t.me / ussur_mikh_kray

"При производстве работ по строительству гидротехнического сооружения в микрорайоне "Семь ветров" в городе Уссурийске в установленный контрактом срок работы не завершены, на сегодняшний день выполнены 9 из 11 этапов", — уточняется в тексте.

В прокуратуре добавили, что подрядчик уже привлекался к ответственности за ошибки и отступления от проектной документации при строительстве. В совокупности всё это привело к тому, что дамба не смогла сдержать поток воды. На ближайших улицах оказались подтоплены пять многоэтажек, два образовательных учреждения и более 15 гаражей. Продолжается оценка ущерба и установление пострадавших.