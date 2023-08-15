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15 августа, 10:12

После прорыва дамбы в Уссурийске завели уголовное дело о халатности

<p>Место подтопления после прорыва дамбы в Уссурийске. Фото © t.me / <a href="https://t.me/prosecutor_pk/3480" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Приморского края</a></p>

Место подтопления после прорыва дамбы в Уссурийске. Фото © t.me / Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело о халатности и нарушениях безопасности при строительстве дамбы в Уссурийске, что привело к её прорыву и наводнению в целом микрорайоне. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Прорыв дамбы в Уссурийске. Видео © t.me / ussur_mikh_kray

"При производстве работ по строительству гидротехнического сооружения в микрорайоне "Семь ветров" в городе Уссурийске в установленный контрактом срок работы не завершены, на сегодняшний день выполнены 9 из 11 этапов", уточняется в тексте.

В прокуратуре добавили, что подрядчик уже привлекался к ответственности за ошибки и отступления от проектной документации при строительстве. В совокупности всё это привело к тому, что дамба не смогла сдержать поток воды. На ближайших улицах оказались подтоплены пять многоэтажек, два образовательных учреждения и более 15 гаражей. Продолжается оценка ущерба и установление пострадавших.

К Приморью, где и так объявлен режим ЧС из-за масштабного наводнения, приближается новый тайфун

К Приморью, где и так объявлен режим ЧС из-за масштабного наводнения, приближается новый тайфун

Напомним, из-за тайфуна "Ханун" и последовавшего наводнения в Приморском крае был объявлен режим ЧС. Подтопление стало самым масштабным за последнее десятилетие. Больше всего пострадал Уссурийск — подтоплено 35–40% территории, эвакуировано более тысячи жителей. Также там прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии. По последним данным, в Приморье подтоплено 2945 жилых домов, 326 человек находятся в пунктах временного размещения.

Татьяна Миссуми
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