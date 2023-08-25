Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии из-за циклона

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварийных отключений электроэнергии в результате непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

МЧС России эвакуировало 7 детей и 13 сотрудников детских садов во Владивостоке, подвалы и территории которых оказались затоплены. Видео © t.me / МЧС Приморского края

"25 августа 2023 года в период с 05:00 [22:00 24 августа мск] до 13:00 [06:00 мск] на территории краевой столицы произошло восемь отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после ЧП аварийные бригады сетевой организации в оперативном порядке приступили к восстановительным работам. К настоящему времени электроснабжение части абонентов восстановлено. Ситуация находится на контроле прокуратуры.