Ребёнок провалился в огромный котлован по пути из детского сада в Приморье

В Приморском крае ребёнок детсадовского возраста упал в огромный котлован, вокруг которого нет ограждения. Об этом сообщает телеграм-канал информационного агентства "PrimaMedia.Приморье".

В Приморье в городе Фокино ребёнок провалился в огромный котлован. Видео © Telegram / PrimaMedia.Приморье

Инцидент случился в городе Фокино 21 августа. Мама вместе с ребёнком шли из детского сада, когда малыш провалился в котлован. При этом участок не был огорожен, также на месте не находилось никаких специалистов, хотя там должны вестись ремонтные работы.

"Хочу заметить, что с этой стороны никакого ограждения нет. Ремонтные работы не ведутся. Никого нет на месте. Это всё стоит перерыто уже непонятно сколько времени", — добавила мама пострадавшего ребёнка на видео.

Женщина призвала компетентные органы отреагировать на ситуацию. Власти Фокино, в свою очередь, пообещали наказать подрядчика. В администрации также заверили: ограждение уже начали устанавливать.