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21 августа, 08:25

Пробитый череп и перелом ноги: Пятилетнего мальчика едва не убило дверью от подъезда в Москве

Пятилетнего мальчика придавило железной дверью от подъезда в Москве

Маленького ребёнка придавило железной подъездной дверью на западе Москвы. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

5-летнего мальчика придавило железной дверью на западе Москвы. Видео © LIFE

По данным нашего источника, всё произошло 17 августа в шестом часу вечера во дворе жилого дома на улице Довженко, где проходили работы по установке подъездной двери. Она оказалась ненадёжно закреплённой и упала на пятилетнего мальчика. К пострадавшему тут же бросились находившиеся поблизости взрослые — подняли тяжеленную махину и освободили малыша.

В итоге прибывшая на место скорая доставила его в больницу, где врачи диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени и закрытую травму живота. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф рассказывал историю из Краснодара, где семилетний мальчик рухнул с третьего этажа заброшенного здания во время игры в футбол. Всего в компании было четверо мальчишек от 7 до 12 лет. По словам ребят, их друг в какой-то момент наклонился и рухнул вниз. По их словам, у него могла закружиться голова.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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