Отдыхала в клубе: На мать-тусовщицу едва не упавшей с девятого этажа девочки завели дело

Мать маленькой девочки, которая вылезла на подоконник со стороны улицы и едва не упала с девятого этажа в Каспийске, находилась в этот момент в клубе в другом городе. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.

Как в Каспийске всем домом спасали от падения с 9-го этажа двухлетнюю малышку. Видео © SHOT

"По версии следствия, 14 августа 2023 года, примерно в 2 часа 30 минут, подозреваемая, уложив спать свою четырёхлетнюю дочь в квартире дома № 71, уехала со своей сестрой в город Махачкалу для посещения ночного клуба", — говорится в сообщении.

В результате малышка проснулась примерно в пять часов утра, не нашла дома мать и забралась на наружный подоконник. Там девочка пробыла примерно полчаса, пока её не спасли соседи и сотрудники правоохранительных органов. В отношении 26-летней горе-матери возбуждено уголовное дело за оставление ребёнка в опасности.