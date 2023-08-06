Семилетний мальчик рухнул с третьего этажа заброшки во время игры в футбол в Краснодаре

В Краснодаре ребёнок выпал с третьего этажа заброшенного здания во время игры в футбол. Об этом сообщается в телеграм-канале "ЧП Краснодар".

Заброшенное недостроенное здание в Краснодаре, с третьего этажа которого выпал мальчик во время игры в футбол. Видео © Telegram / "ЧП Краснодар"

По его данным, инцидент произошёл накануне днём. Четверо мальчишек от 7 до 12 лет играли в недостроенном здании на Восточно-Кругликовской улице. Как рассказали дети, их 7-летний друг наклонился, видимо, у него закружилась голова, и рухнул вниз.