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6 августа, 06:21

Семилетний мальчик рухнул с третьего этажа заброшки во время игры в футбол в Краснодаре

В Краснодаре 7-летний мальчик упал с 3-го этажа недостроя во время игры в футбол

В Краснодаре ребёнок выпал с третьего этажа заброшенного здания во время игры в футбол. Об этом сообщается в телеграм-канале "ЧП Краснодар".

Заброшенное недостроенное здание в Краснодаре, с третьего этажа которого выпал мальчик во время игры в футбол. Видео © Telegram / "ЧП Краснодар"

По его данным, инцидент произошёл накануне днём. Четверо мальчишек от 7 до 12 лет играли в недостроенном здании на Восточно-Кругликовской улице. Как рассказали дети, их 7-летний друг наклонился, видимо, у него закружилась голова, и рухнул вниз.

Скорая доставила ребёнка в детскую краевую больницу с многочисленными травмами. О его состоянии пока не сообщается. Также известно, что остальные дети не смогли спуститься вниз самостоятельно и им помогли спасатели.

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Ранее Лайф писал, что трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на улице Снайперской на востоке Москвы. Как сообщила прокуратура столицы, ребёнка госпитализировали с травмами после падения с высоты четвёртого этажа. Это уже второй подобный случай за последнее время.

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Telegram / "ЧП Краснодар"

Никита Никонов
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