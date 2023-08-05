Не захотел вставать в ворота: На Сахалине подросток избил ребёнка из-за отказа играть в футбол

В Южно-Сахалинске подросток избил ребёнка на одной из спортплощадок. Видео распространилось в Сети, и им уже заинтересовалась региональная прокуратура.

Подросток избил ребёнка на спортплощадке в Южно-Сахалинске. Видео © Telegram / "ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчёта"

На кадрах видно, как подросток сначала толкает мальчика помладше, указывая рукой направление, а затем хватает ребёнка за шею и со всей силы бросает на землю головой вниз. Пострадавший пытается подняться, но ничего не удаётся, в какой-то момент его начинает трясти. Затем обидчик снова подходит к мальчику, разворачивает его за плечо, после чего уходит.

Как рассказала мать пострадавшего телеграм-каналу "ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчёта", сын просто не хотел вставать в ворота, чтобы поиграть в футбол, и собрался идти домой. Подростку такое решение не понравилось, поэтому он решил наказать младшего. В результате у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ротационный подвывих первого позвонка шейного отдела. Сейчас инцидентом занимаются правоохранители. Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по факту избиения ребёнка.

"В ходе проверки будет дана оценка органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних... Ход доследственной проверки поставлен на контроль", — сообщили в надзорном ведомстве.