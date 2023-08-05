"Позорище, а не мужик": Буйный житель Воронежа сломал нос школьнику в маршрутке

Житель Воронежа сломал нос подростку за якобы слишком громкий разговор по телефону в маршрутке. Мужчина душил и бил кулаками мальчика прямо на глазах у других пассажиров. Школьника удалось спасти благодаря очевидцам, которые буквально вырвали его из рук буйного неадеквата.

Житель Воронежа сломал нос подростку за громкий разговор по телефону в маршрутке. Видео © Telegram / Вести Воронеж

Со слов мамы пострадавшего, мужчине не понравилось, что её сын громко разговаривал по телефону. Пассажир сделал замечание нарушителю тишины, в результате чего произошла потасовка. Итогом стало то, что подросток получил перелом носа. При этом стоит отметить, что водитель маршрутки никак не отреагировал на конфликт, за мальчика заступились лишь женщины.

"Что ты делаешь, мужик взрослый?! Позорище, а не мужик, иди строй ровесников, козлина. Руки убери от него, пошёл отсюда!" — кричали попутчицы, отбивая школьника.

Несовершеннолетний уже снял побои, а его родители написали заявление в полицию. Сейчас в инциденте разбираются следователи.

"Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального главка СК России.