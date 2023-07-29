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29 июля, 07:02

Волонтёр убил школьника ударом биты по голове во время игры в лапту под Рязанью

SHOT: Под Рязанью волонтёр случайно убил подростка битой во время игры в лапту

В Рязанской области волонтёр случайно убил бейсбольной битой семиклассника во время игры в лапту. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, школьник из Москвы приехал на каникулы в профильный детский лагерь в Рязани, где учат стрельбе из пневматического оружия. 12 июля группа отправилась к озеру Святое. Там ребята начали играть в лапту, к ним присоединился волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП "Сова" — третьекурсник Рязанского колледжа электроники. Парень случайно ударил ребёнка битой по голове. Пострадавшего с ушибом головного мозга доставили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но накануне школьник скончался. Правоохранительные органы начали проверку.

Погибшему было 14 лет, он учился в кадетской школе-интернате в Москве и занимался хоккеем.

Убийство 11-летнего школьника в Москве произошло в пылу спора, кто сильнее

Убийство 11-летнего школьника в Москве произошло в пылу спора, кто сильнее

Ранее Лайф писал, что в Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить. Трагедия произошла, когда школьник решил поменять видеокарту.

Обложка ©

Unsplash / Diana Polekhina

Никита Никонов
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