Волонтёр убил школьника ударом биты по голове во время игры в лапту под Рязанью

По данным телеграм-канала, школьник из Москвы приехал на каникулы в профильный детский лагерь в Рязани, где учат стрельбе из пневматического оружия. 12 июля группа отправилась к озеру Святое. Там ребята начали играть в лапту, к ним присоединился волонтёр по работе и присмотру за детьми ЦСП "Сова" — третьекурсник Рязанского колледжа электроники. Парень случайно ударил ребёнка битой по голове. Пострадавшего с ушибом головного мозга доставили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но накануне школьник скончался. Правоохранительные органы начали проверку.