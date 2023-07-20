Убийство 11-летнего школьника в Москве произошло в пылу спора, кто сильнее

Убийство 11-летнего школьника в московском парке "Коломенское" произошло в пылу спора. Как узнал SHOT , два подростка выясняли, кто сильнее.

Но борьба оказалась нечестной: 13-летний мальчик достал нож и начал бить приятеля в голову, живот, спину и ноги. А когда 11-летний школьник умер, "победитель схватки" спрятал тело в канализационный люк, забрал окровавленную одежду и ушёл домой.