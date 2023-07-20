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20 июля, 13:55
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Убийство 11-летнего школьника в Москве произошло в пылу спора, кто сильнее

SHOT: 13-летний школьник убил 11-летнего друга в Москве во время спора

<p>Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Убийство 11-летнего школьника в московском парке "Коломенское" произошло в пылу спора. Как узнал SHOT, два подростка выясняли, кто сильнее.

Но борьба оказалась нечестной: 13-летний мальчик достал нож и начал бить приятеля в голову, живот, спину и ноги. А когда 11-летний школьник умер, "победитель схватки" спрятал тело в канализационный люк, забрал окровавленную одежду и ушёл домой.

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Как уже рассказывал Лайф, 19 июля на территории парка Коломенское в Москве было обнаружено изрезанное тело 11-летнего мальчика. В итоге выяснилось, что школьника убил его же 13-летний приятель, дома у которого нашли окровавленную одежду и другие следы преступления. Лайф также публиковал кадры с последними минутами жизни погибшего. Сейчас с нападавшим работают следователи, он уже сознался в убийстве. Однако юрист объяснил, что малолетний убийца, скорее всего, избежит наказания.

Александра Вишнякова
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