СК: В убийстве 11-летнего мальчика в Москве сознался 13-летний подросток

В Москве нашли убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в колодце на территории одного из парков. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, им оказался несовершеннолетний 2010 года рождения. Дома у него нашли окровавленную одежду и иные следы преступления.

Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Как подчеркнули в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, убийца уже сознался в содеянном и подробно описал преступление. Расследование продолжается.

"В ходе проведения проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы", — добавили в ведомстве.

Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"