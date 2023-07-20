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20 июля, 05:35
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СК: В убийстве 11-летнего мальчика в Москве сознался 13-летний подросток

В Москве нашли убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в колодце на территории одного из парков. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, им оказался несовершеннолетний 2010 года рождения. Дома у него нашли окровавленную одежду и иные следы преступления.

Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Как подчеркнули в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, убийца уже сознался в содеянном и подробно описал преступление. Расследование продолжается.

"В ходе проведения проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы", добавили в ведомстве.

Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"

Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"

Напомним, вчера, 19 июля, в колодце на территории одного из парков на юге Москвы было найдено изрезанное тело 11-летнего мальчика. В полицию обратилась мать убитого, не дождавшаяся его с прогулки.

Обложка ©

ТАСС / Никита Попов

Матвей Константинов
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