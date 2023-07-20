СК: В убийстве 11-летнего мальчика в Москве сознался 13-летний подросток
В Москве нашли убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в колодце на территории одного из парков. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, им оказался несовершеннолетний 2010 года рождения. Дома у него нашли окровавленную одежду и иные следы преступления.
Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Как подчеркнули в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, убийца уже сознался в содеянном и подробно описал преступление. Расследование продолжается.
"В ходе проведения проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы", — добавили в ведомстве.
Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"
Напомним, вчера, 19 июля, в колодце на территории одного из парков на юге Москвы было найдено изрезанное тело 11-летнего мальчика. В полицию обратилась мать убитого, не дождавшаяся его с прогулки.
ТАСС / Никита Попов