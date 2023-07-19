Изрезанное тело 11-летнего мальчика нашли на дне колодца в московском парке
Колодец, в котором было найдено тело 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве на территории парка в районе Каширского шоссе в колодце нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"В парковой зоне в районе Каширского шоссе обнаружено тело малолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", — говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, сегодня мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о его розыске. По словам женщины, накануне днём её сын ушёл гулять и не вернулся. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, как в Самарканде 36-летний мужчина после разговора с супругой по телефону кухонным ножом зарезал троих детей — двух девочек и одного мальчика. Кроме того, он пытался убить и себя.