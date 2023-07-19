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19 июля, 17:16
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Изрезанное тело 11-летнего мальчика нашли на дне колодца в московском парке

<p>Колодец, в котором было найдено тело 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Колодец, в котором было найдено тело 11-летнего мальчика. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на территории парка в районе Каширского шоссе в колодце нашли тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В парковой зоне в районе Каширского шоссе обнаружено тело малолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, сегодня мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о его розыске. По словам женщины, накануне днём её сын ушёл гулять и не вернулся. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Наталья Исакова
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