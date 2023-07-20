Психолог назвала мотив подростка, жестоко зарезавшего 11-летнего друга в Москве
Психолог Наумова: Подросток мог убить 11-летнего друга в Москве из-за обиды
Нож, которым подросток зарезал 11-летнего друга в московском парке. Обложка © Telegram / "Столичный СК"
Подросток, зарезавший 11-летнего друга в московском парке, мог устроить жестокую расправу из-за обиды, предположила детский психолог Наталья Наумова.
По словам эксперта, сейчас у детей есть неограниченный доступ к Сети, где подобные трагедии довольно часто освещаются в разных СМИ. Причём из-за крика или рукоприкладства родителей такое поведение становится полноценной нормой для ребёнка.
"Когда ребёнок злится и у него при этом слабый самоконтроль, сила воли, он плохо управляет своими эмоциями и начинает себя накручивать исходя из детских триггеров или из-за взаимодействия с родителями, если они часто кричат на него. Тогда ребёнок действует неадекватно ситуации", — приводит её слова NEWS.ru.
Поэтому в воспитании детей крайне важно, чтобы родители серьёзно относились к таким вопросам. Причём в первую очередь следует начать с самих себя. Если самостоятельно справиться к агрессией не получается, следует обратиться к психологу или неврологу.
"Избиение ребёнка в детстве становится для него нормой покалечить другого человека, и зачастую это приводит к смерти", — пояснила Наумова.
Как уже рассказывал Лайф, 19 июля на территории парка в районе Каширского шоссе было обнаружено изрезанное тело 11-летнего мальчика. Как рассказала мать погибшего, накануне трагедии он пошёл гулять, однако домой так и не вернулся. В итоге выяснилось, что мальчика убил его же 13-летний приятель, дома у которого нашли окровавленную одежду и иные следы преступления. Лайф также публиковал кадры с последними минутами жизни погибшего.