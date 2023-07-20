Психолог назвала мотив подростка, жестоко зарезавшего 11-летнего друга в Москве

Поэтому в воспитании детей крайне важно, чтобы родители серьёзно относились к таким вопросам. Причём в первую очередь следует начать с самих себя. Если самостоятельно справиться к агрессией не получается, следует обратиться к психологу или неврологу.

Как уже рассказывал Лайф, 19 июля на территории парка в районе Каширского шоссе было обнаружено изрезанное тело 11-летнего мальчика. Как рассказала мать погибшего, накануне трагедии он пошёл гулять, однако домой так и не вернулся. В итоге выяснилось, что мальчика убил его же 13-летний приятель, дома у которого нашли окровавленную одежду и иные следы преступления. Лайф также публиковал кадры с последними минутами жизни погибшего.