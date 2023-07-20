Юрист объяснил, почему убивший 11-летнего друга в Москве подросток избежит наказания

13-летний подросток, который убил 11-летнего друга на юге Москвы, в силу возраста избежит наказания и не станет отвечать за преступление по всей строгости закона. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.

"Никакого наказания в соответствии с УК РФ подросток не понесёт, потому что уголовная ответственность по ряду преступлений: за убийство, изнасилование, разбой — с 14 лет, а по ряду других — с 16 лет", — рассказал он NEWS.ru.

По словам юриста, максимальное наказание, на которое может рассчитывать мальчик, — постановка на учёт как малолетнего правонарушителя. Также ему могут назначить судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой будут рассмотрены вопросы принудительного лечения, поскольку в 13 лет совершить подобное деяние — явно за гранью нормальности, подчеркнул эксперт.

При этом родители подозреваемого в убийстве понесут ответственность, если не докажут, что предприняли действия, которые могли бы предотвратить случившееся. В их случае предусмотрено два вида ответственности, пояснил адвокат, — за ненадлежащее воспитание и неисполнение родительских обязанностей, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.