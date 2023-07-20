Прогулка с ножом и помутнение: Подросток-убийца раскрыл на допросе детали расправы над 11-летним другом в Москве

Зарезавший 11-летнего мальчика в Москве подросток рассказал на допросе в полиции, что не планировал убийство заранее. Но не объяснил, зачем на обычной прогулке с приятелем ему понадобился нож, ставший орудием преступления. Об этом журналистам рассказали в полиции.

"Говорит, что на самом деле они были друзьями. Дружили давно. Но при этом у них часто случались ссоры", — сообщил журналисту kp.ru источник в правоохранительных органах, отвечая на вопрос о том, как сам убийца объясняет свой поступок.

Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"