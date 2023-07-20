Прогулка с ножом и помутнение: Подросток-убийца раскрыл на допросе детали расправы над 11-летним другом в Москве
Подросток — об убийстве 11-летнего друга в Москве: Не знаю, что на меня нашло
Убийца и его 11-летняя жертва заходят в парк на юге Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Зарезавший 11-летнего мальчика в Москве подросток рассказал на допросе в полиции, что не планировал убийство заранее. Но не объяснил, зачем на обычной прогулке с приятелем ему понадобился нож, ставший орудием преступления. Об этом журналистам рассказали в полиции.
"Говорит, что на самом деле они были друзьями. Дружили давно. Но при этом у них часто случались ссоры", — сообщил журналисту kp.ru источник в правоохранительных органах, отвечая на вопрос о том, как сам убийца объясняет свой поступок.
Нож, найденный на месте преступления. Фото © Telegram / "Столичный СК"
Как рассказал сам подросток, они с погибшим приятелем пришли в парк просто прогуляться, запасшись газировкой и сигаретами (нож он в этом списке не упомянул). Потом произошла очередная ссора. Юный задержанный заявил правоохранителям, что мотива у него не было, но в какой-то момент начал бить товарища ножом. "Не знаю, что на меня нашло", говорит он.
Напомним, вчера, 19 июля, в колодце на территории одного из парков на юге Москвы было найдено изрезанное тело 11-летнего мальчика. В полицию обратилась мать убитого, не дождавшаяся его с прогулки. О задержании убийцы столичная прокуратура сообщила уже на следующий день.