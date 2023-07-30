Житель Петербурга заставлял детей драться на улице, и им заинтересовался СК

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина на улице заставлял драться двух мальчиков. Видео с этим событием распространили в социальных сетях. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете.

В Санкт-Петербурге мужчина заставлял двух мальчиков драться на улице. Видео © VK / Новости Пушкина и района

На снятых очевидцами кадрах видно, что на улице двое детей толкаются и замахиваются друг на друга ногами. При этом одному из них даёт "советы" взрослый мужчина. Он призывает мальчика бить оппонента по лицу и "ломать" его. Очевидица происходящего потребовала, чтобы мужчина не заставлял детей драться.

"В социальных медиа сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставил детей драться друг с другом и наблюдал за происходящим. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка", — сказано в сообщении Следкома в телеграм-канале.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту случившегося.