"Она тебе не поможет, чёрт!": Два интеллектуала подрались в книжном магазине Москвы

В Москве два интеллектуала устроили драку в книжном магазине на Дмитровском шоссе, сообщает SHOT.

В книжном магазине Москвы подрались два интеллектуала. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных в телеграм-канале кадрах видно, что драка до серьёзных побоев не дошла — один из бойцов лишь получил шлепок книгой по лбу. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

"Она тебе не поможет, чёрт! Да не поможет тебе эта книга <...> Отдай книгу эту!" — кричал участник потасовки перед тем, как ударить оппонента книгой.