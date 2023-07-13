"Она тебе не поможет, чёрт!": Два интеллектуала подрались в книжном магазине Москвы
SHOT: В книжном магазине Москвы подрались два интеллектуала
В Москве два интеллектуала устроили драку в книжном магазине на Дмитровском шоссе, сообщает SHOT.
В книжном магазине Москвы подрались два интеллектуала. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных в телеграм-канале кадрах видно, что драка до серьёзных побоев не дошла — один из бойцов лишь получил шлепок книгой по лбу. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
"Она тебе не поможет, чёрт! Да не поможет тебе эта книга <...> Отдай книгу эту!" — кричал участник потасовки перед тем, как ударить оппонента книгой.
Ранее Лайф писал, что школьнику чуть не проломили череп во время уличной "стрелки" в Краснодарском крае. Также ему разбили губу и нанесли травму головы, из-за которой образовалась большая гематома.
Кадр из видео Telegram / SHOT