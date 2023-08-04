Ещё один ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже на востоке Москвы

Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на улице Снайперской на востоке Москвы. Как сообщает прокуратура столицы, ребёнка госпитализировали с травмами после падения с высоты четвёртого этажа. Информация о его состоянии выясняется.

"Ребёнок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась", — сообщили в ведомстве.

Прокуратура обращает внимание родителей на то, что москитная сетка не защитит ребёнка от падения. Кроме того, рекомендуется не ставить мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Без присмотра маленьких детей лучше тоже не оставлять, тем более если в комнате открыто окно, а на улице стоит такая дикая жара, как сегодня.