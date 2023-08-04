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4 августа, 13:16

Ещё один ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже на востоке Москвы

<p>В комнате, где ребёнок остался на несколько минут без присмотра взрослых, кровать стоит прямо у подоконника. Фото © Прокуратура Москвы</p>

В комнате, где ребёнок остался на несколько минут без присмотра взрослых, кровать стоит прямо у подоконника. Фото © Прокуратура Москвы

Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на улице Снайперской на востоке Москвы. Как сообщает прокуратура столицы, ребёнка госпитализировали с травмами после падения с высоты четвёртого этажа. Информация о его состоянии выясняется.

"Ребёнок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась", сообщили в ведомстве.

Прокуратура обращает внимание родителей на то, что москитная сетка не защитит ребёнка от падения. Кроме того, рекомендуется не ставить мебель рядом с окнами, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Без присмотра маленьких детей лучше тоже не оставлять, тем более если в комнате открыто окно, а на улице стоит такая дикая жара, как сегодня.

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ранее на улице в Москве нашли годовалого ребёнка в одном подгузнике на земле у жилого дома. У него не было видимых телесных повреждений. Позднее правоохранители установили мать малыша. Она утверждает, что ребёнок выпал из окна с высоты четвёртого этажа, пока она спала.

Марина Калегина
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