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14 августа, 10:28
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Вылезла в окно и уселась на подоконник: В Каспийске всем домом спасали кроху от падения с 9-го этажа

В Дагестане маленькую девочку спасли с подоконника 9-го этажа

Настоящая драма могла развернуться сегодня утром в Каспийске, если бы не бдительность женщины-дворника. Подняв голову, она обнаружила маленькую девочку, которая сидела на кондиционере, свесив ноги, с наружной стороны окна. Высота — девятый этаж. Встревоженная очевидица подняла на уши весь дом и все службы. Соседи, живущие этажом ниже, страховали, чтобы малышка не упала, а внизу стояли другие местные жители с одеялами и молились, чтобы такая "страховка" не пригодилась и спасатели смогли проникнуть в квартиру.

Как в Каспийске всем домом спасали от падения с 9-го этажа двухлетнюю малышку. Видео © SHOT

Кстати, взрослых дома не оказалось. В квартире находилась только сестра малышки — чуть постарше. Девочка долго боялась открывать дверь незнакомым людям, но в итоге спасатели всё-таки зашли и сняли ребёнка с окна.

Теперь семью предстоит проверить надзорным службам. Они выяснят, где находились родители этих двоих детей, почему двухлетняя кроха оказалась на подоконнике и в каких условиях вообще растут маленькие сёстры.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске 16-летняя школьница спасла выпавшую из окна дома двухлетнюю девочку. Девушка вовремя подставила руки и смягчила своим телом удар от падения малышки.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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