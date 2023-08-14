Вылезла в окно и уселась на подоконник: В Каспийске всем домом спасали кроху от падения с 9-го этажа

Настоящая драма могла развернуться сегодня утром в Каспийске, если бы не бдительность женщины-дворника. Подняв голову, она обнаружила маленькую девочку, которая сидела на кондиционере, свесив ноги, с наружной стороны окна. Высота — девятый этаж. Встревоженная очевидица подняла на уши весь дом и все службы. Соседи, живущие этажом ниже, страховали, чтобы малышка не упала, а внизу стояли другие местные жители с одеялами и молились, чтобы такая "страховка" не пригодилась и спасатели смогли проникнуть в квартиру.