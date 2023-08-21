Тело 11-летней девочки нашли в московском пруду

В Пенягинском пруду московского района Митино утонула 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей на водоёме находилась её подруга 2010 года рождения.

"Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в опубликованном сообщении.

Экстренные службы у пруда в Москве, где утонула 11-летняя девочка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы