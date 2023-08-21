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21 августа, 14:37

Тело 11-летней девочки нашли в московском пруду

В Пенягинском пруду московского района Митино утонула 11-летняя девочка

<p>Пруд в Москве, где утонула 11-летняя девочка. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/2661" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Прокуратура Москвы</p>

Пруд в Москве, где утонула 11-летняя девочка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Пенягинском пруду московского района Митино утонула 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей на водоёме находилась её подруга 2010 года рождения.

"Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", говорится в опубликованном сообщении.

Экстренные службы у пруда в Москве, где утонула 11-летняя девочка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Экстренные службы у пруда в Москве, где утонула 11-летняя девочка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Матвей Константинов
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