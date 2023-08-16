Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

В фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга утонул молодой мужчина. Как пишет Ura.ru, смерть не носит криминального характера.

"Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", — рассказали представители Следственного комитета.

Источник E1.ru рассказал, что мужчине лет 25 на вид резко стало плохо, "возможно, оторвался тромб или остановилось сердце". Он упал в воду. Рядом с фонтаном остались велосипед и вещи умершего.

В полиции проводят проверку.