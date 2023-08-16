Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга
В фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга утонул молодой мужчина. Как пишет Ura.ru, смерть не носит криминального характера.
"Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", — рассказали представители Следственного комитета.
Источник E1.ru рассказал, что мужчине лет 25 на вид резко стало плохо, "возможно, оторвался тромб или остановилось сердце". Он упал в воду. Рядом с фонтаном остались велосипед и вещи умершего.
В полиции проводят проверку.
А ранее в городе Уссурийске женщина утонула в большой луже, образовавшейся из-за мощного тайфуна, который обрушился на Приморский край. Прибывшие на место медики констатировали её смерть, реанимировать потерпевшую было поздно.
ТАСС / Донат Сорокин