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16 августа, 08:49

Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

В фонтане "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга утонул молодой мужчина. Как пишет Ura.ru, смерть не носит криминального характера.

"Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет", — рассказали представители Следственного комитета.

Источник E1.ru рассказал, что мужчине лет 25 на вид резко стало плохо, "возможно, оторвался тромб или остановилось сердце". Он упал в воду. Рядом с фонтаном остались велосипед и вещи умершего.

В полиции проводят проверку.

Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении

Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении

А ранее в городе Уссурийске женщина утонула в большой луже, образовавшейся из-за мощного тайфуна, который обрушился на Приморский край. Прибывшие на место медики констатировали её смерть, реанимировать потерпевшую было поздно.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
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