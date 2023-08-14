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14 августа, 06:56

Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении

<p>Озеро Севан в Армении. Обложка © <a href="https://unsplash.com/photos/WIaW_zKz5WY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Озеро Севан в Армении. Обложка © Unsplash

В озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. По данным "Sputnik Армения", это временный поверенный в делах Незалежной Александр Сенченко.

Издание уточняет, что вечером в воскресенье, 13 августа, спасатели, дежурившие на втором общественном пляже Севана, заметили исчезновение купающегося мужчины. Его вытащили из воды, но прибывшие врачи скорой констатировали смерть.

Позже выяснилось, что погибший — украинский дипломат. Посольство Украины пока не выступало с официальным сообщением.

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А ранее МЧС РФ привело шокирующие цифры о числе утопленников за июль. Так, в российских регионах за месяц утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже.

Александра Вишнякова
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