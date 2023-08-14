Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении
Озеро Севан в Армении. Обложка © Unsplash
В озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. По данным "Sputnik Армения", это временный поверенный в делах Незалежной Александр Сенченко.
Издание уточняет, что вечером в воскресенье, 13 августа, спасатели, дежурившие на втором общественном пляже Севана, заметили исчезновение купающегося мужчины. Его вытащили из воды, но прибывшие врачи скорой констатировали смерть.
Позже выяснилось, что погибший — украинский дипломат. Посольство Украины пока не выступало с официальным сообщением.
А ранее МЧС РФ привело шокирующие цифры о числе утопленников за июль. Так, в российских регионах за месяц утонуло более 930 человек во время купания и отдыха на пляже.