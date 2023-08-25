Во Владивостоке после циклона потоки воды сносят людей и валят деревья

Мощные продолжительные ливни вызвали серьёзные наводнения во Владивостоке Приморского края: они затопили дороги и привели к остановке трамваев в городе. Сильнейшие потоки воды обрушили недавно построенную подпорную стену, свалили деревья, а одного из местных жителей унесло под колёса автомобиля.

Владивосток затопило из-за ливней. Спасатели еле справляются, местные жители пытаются выйти из ситуации с юмором. Видео © t.me / Deitaru / NEWS.VL / Городовой Приморье

В социальных сетях люди делятся кадрами последствия стихии, на которых видно, как город буквально уходит под воду. Одно из видео по-настоящему пугает: мужчину с зонтом сносит потоками воды и толкает под колёса автомобиля. По словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться, но получил некоторые травмы.

Потоками воды сносит не только людей, но и автомобили: пожарные эвакуируют машины, которые оказались затоплены. Также циклон снёс несколько деревьев и обрушил свежую подпорную стену на улице Ломоносова. Трамвайное движение в городе остановлено, а в пригороде, по данным мэрии, перекрыта федеральная трасса. Однако некоторые жители не унывают и выходят на улицу подготовленными — в гидрокостюмах.

Спасатели как могут пытаются стабилизировать обстановку. Например, через реку Большая Уссурка в населённый пункт Новопокровка была организована лодочная переправа. Благодаря этому сотрудники пожарно-спасательного отряда уже перевезли почти 200 человек, а также продукты питания и предметы первой необходимости, сообщают в МЧС Приморского края.

Губернатор региона Олег Кожемяко обратился к сотрудникам предприятий с просьбой сократить рабочий день и отпустить сотрудников пораньше. Также он призвал жителей отказаться от поездок на личном транспорте и быть осторожными.

"Прошу вас воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости. Будьте осторожны сами и особенно внимательно следите за детьми", — написал он в телеграм-канале.